China bevestigt bezoek Xi aan Verenigde Staten dit najaar

BEIJING (ANP) - De Chinese president Xi Jinping heeft de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump geaccepteerd en gaat dit najaar op bezoek in de Verenigde Staten. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Trump nodigde de Chinese leider uit tijdens zijn bezoek aan China de afgelopen dagen. Hij noemde zijn gesprekken met Xi erg positief en constructief. Ze zouden het onder meer hebben gehad over Iran, Taiwan en de handelsrelaties tussen de VS en China.

Volgens Xi hebben de landen onder meer afspraken gemaakt over "het handhaven van stabiele economische en handelsbetrekkingen".