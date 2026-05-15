ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inspectie: één melding van twee instanties over zaak Stadskanaal

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 16:59
anp150526115 1
UTRECHT (ANP) - Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is afgelopen woensdag één melding binnengekomen van twee instanties over de mishandelingszaak in Stadskanaal. Volgens een woordvoerder van de IGJ kwam deze melding van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen.
Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal zei eerder vrijdag dat de gemeente een melding heeft gedaan bij de IGJ. Volgens de woordvoerder van de inspectie kan dat kloppen, omdat Veilig Thuis Groningen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.
Maandag neemt de IGJ contact op met organisaties in de jeugdzorg en jeugdbescherming, zoals Veilig Thuis, Jeugdbescherming Noord en de Raad voor de Kinderbescherming.
Donderdag werden in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen, een meisje van 6 en een jongen van 7. Er liep al een strafrechtelijk onderzoek naar de vrouwen, maar ze waren nog niet opgepakt. Daartoe werd donderdag toch overgegaan, nadat er in Stadskanaal veel onrust was ontstaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading