Belgische minister komt met veiligheidsplan voor steden

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 9:58
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil drugscriminaliteit in grote steden met onder meer militairen bestrijden. Hij noemt zijn voorstellen het grootstedenplan. Hij heeft naar eigen zeggen al afspraken gemaakt met zijn collega van Defensie Theo Francken. Quintin maakt zich zorgen over de drugscriminaliteit die gepaard gaat met veel schietpartijen.
Militairen moeten samen met de politie patrouilleren. Er komt een netwerk van camera's om toe te zien op de veiligheidssituatie en Quintin wil ook 'speciale politieteams' inzetten voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Volgens Belgische media gaat het plan verder dan de veiligheidsmaatregelen die tien jaar geleden werden genomen om terroristische aanslagen te voorkomen.
Brussel is de eerste stad voor het uitvoeren van het plan, maar ook Antwerpen, Bergen (Mons), Charleroi, Gent en Luik staan op het programma. Andere steden kunnen ook een beroep doen op het grootstedenplan.
