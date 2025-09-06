Trump noemt top drie mogelijke opvolgers van Fed-baas Powell

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft verschillende mensen genoemd die mogelijk Jerome Powell kunnen opvolgen als voorzitter van de centrale bank. Trump zei dat hij adviseur van het Witte Huis Kevin Hassett, Fed-bestuurder Christopher Waller en voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh als finalisten ziet om Powell op te volgen.

"Je kunt zeggen dat dat de top drie is", zei Trump tegen verslaggevers. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, die werd gezien als kanshebber voor de baan, organiseert de zoektocht en herhaalde dat hij geen interesse had in de positie. "Ik ben de enige persoon op aarde die de baan niet wil", zei Bessent.

Powells termijn als Fed-voorzitter loopt in mei volgend jaar af. Trump dringt al maanden tevergeefs bij Powell aan op een renteverlaging en dreigde met zijn ontslag. Ook heeft Trump gezegd dat hij Powell niet zal herbenoemen wanneer zijn termijn afloopt.