China begint onderzoek naar voormalige voorzitter beurswaakhond

Economie
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 10:02
anp060925067 1
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De voormalige baas van China's belangrijkste beurstoezichthouder wordt onderzocht. Dat hebben de Chinese anticorruptie-autoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Yi Huiman voegt zich daarmee bij een lange lijst van financiële functionarissen en leidinggevenden die zijn meegesleept in de strijd van de Chinese president Xi Jinping tegen corruptie.
Yi werd ruim een jaar geleden ontslagen als voorzitter van de CSRC na maanden van marktonrust in de op een na grootste economie ter wereld. De voormalige bankier wordt volgens de instanties verdacht van "ernstige schendingen van discipline en wet", zonder details te geven over wat hij dan verkeerd zou hebben gedaan.
Xi is al jaren bezig met een campagne om corruptie bij overheidsfunctionarissen op hoog en laag niveau hard aan te pakken. Yi verving Liu Shiyu, die werd ontslagen en onderzocht voor vergelijkbare overtredingen.
