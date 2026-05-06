Belgische minister wijst Amerikaanse ambassadeur opnieuw terecht

ANTWERPEN (ANP) - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, heeft de Amerikaanse ambassadeur in België, Bill White, opnieuw op zijn taken gewezen. White haalde via X opnieuw uit naar de Belgische regering vanwege het besluit van het Antwerpse parket om een zaak over joodse rituele besnijders door de rechter te laten behandelen.

White, die op X zegt namens de regering-Trump te spreken, spreekt van een "schandelijke smet" van België.

"Het is ongepast om een land publiekelijk te bekritiseren en zijn imago te beschadigen, simpelweg omdat u het niet eens bent met gerechtelijke procedures. Ik heb u dit al eerder verteld", schrijft Prévot op X. "Zou u het acceptabel vinden als onze ambassadeur in Washington hetzelfde zou doen?"

Besnijdeniszaak

"In België is de rechterlijke macht onafhankelijk en neemt zij beslissingen - of men het er nu mee eens is of niet - vrij van politieke invloed", vervolgt de buitenlandminister. "En het is niet aan een ambassadeur om de agenda van de regering te dicteren."

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigt België op X van het "gebruiken van het strafrecht om joden te vervolgen voor het beoefenen van het jodendom". Ook hier reageerde Prévot op via X. Hij stelt dat "de betreffende procedures zijn aangespannen door vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap zelf. Om dit af te schilderen als een poging van een land om de godsdienstvrijheid van joden te ondermijnen, is lasterlijk."

White werd in februari ontboden op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was vanwege zijn uitingen over de besnijdeniszaak, maar ook omdat hij dreigde dat een Belgische politicus die kritisch was op Trump, toegang tot de Verenigde Staten zou worden ontzegd.