Geen enkelband voor Høiby, risico op herhaling strafbare feiten

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 12:40
OSLO (ANP) - Het verzoek van Marius Borg Høiby om zijn voorarrest om te zetten in huisarrest met een enkelband is door de rechtbank in Oslo afgewezen. Dat meldt Noorse persbureau NTB.
De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit stelde dat iemand uit zijn familie hem niet kon bezoeken in de gevangenis vanwege de luchtkwaliteit. Hij noemde geen naam, maar mogelijk gaat het om zijn moeder die longfibrose heeft. De rechter oordeelde woensdag dat het risico op herhaling van strafbare feiten niet is afgenomen. Hij mag dus niet naar het koninklijke landgoed.
De 29-jarige Høiby zit sinds 2 februari in voorlopige hechtenis en stond eerder dit jaar terecht voor veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Er is zeven jaar en zeven maanden gevangenisstraf tegen hem geëist. De rechter doet in juni uitspraak.
