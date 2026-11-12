Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische ministers spreken elkaar tegen over vriezerhack en Iran

Samenleving
door anp
anp121126101 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft zijn collega van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin tegengesproken over de cyberaanval op koelinstallaties. Quintin zei eerder donderdag dat Iran daarachter zou zitten, maar volgens Prévot heeft hij voor zijn beurt gesproken.
"De bevoegde diensten blijven hierover op federaal niveau informatie uitwisselen, maar de gegevens waarover we momenteel beschikken, volstaan niet om Iran officieel verantwoordelijk te stellen", stelt de buitenlandminister. Hij benadrukt bovendien dat dit soort beschuldigingen naar andere landen altijd via zijn ministerie verlopen.
Prévot en Quintin zijn van verschillende Franstalige regeringspartijen (respectievelijk Les Engagés en MR). De coalitie waar zij beide deel van uitmaken verkeert momenteel in een crisis over de begroting. Premier Bart De Wever diende zijn ontslag in bij de koning, maar die gaf hem de opdracht om een oplossing te zoeken.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

68 procent aow leeftijd stijgt te snel1559017694

Krijg je in 2027 bijna 14 procent meer ABP-pensioen? Boven €46.577 inkomen lever je van elke extra euro ook 15 cent ouderenkorting in

Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.

Regent het volgende week elke dag? Een kort open raam haalt dan meestal vocht uit huis, niet erin

Een jonge vrouw maakt een foto met een analoge camera op straat.

Waarom verlangt Gen Z zo naar een verleden dat ze zelf nooit heeft meegemaakt?

Een vrouw in haar woonkamer houdt haar handen tegen haar oren en kijkt naar de muur met de buren.

Last van je buren? Landelijk recht op stilte na 22.00 uur bestaat niet, maar een stokoude wet verbiedt wél lawaai op zondag

Loading