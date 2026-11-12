Belgische ministers spreken elkaar tegen over vriezerhack en Iran

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft zijn collega van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin tegengesproken over de cyberaanval op koelinstallaties. Quintin zei eerder donderdag dat Iran daarachter zou zitten, maar volgens Prévot heeft hij voor zijn beurt gesproken.

"De bevoegde diensten blijven hierover op federaal niveau informatie uitwisselen, maar de gegevens waarover we momenteel beschikken, volstaan niet om Iran officieel verantwoordelijk te stellen", stelt de buitenlandminister. Hij benadrukt bovendien dat dit soort beschuldigingen naar andere landen altijd via zijn ministerie verlopen.

Prévot en Quintin zijn van verschillende Franstalige regeringspartijen (respectievelijk Les Engagés en MR). De coalitie waar zij beide deel van uitmaken verkeert momenteel in een crisis over de begroting. Premier Bart De Wever diende zijn ontslag in bij de koning, maar die gaf hem de opdracht om een oplossing te zoeken.