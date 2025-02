Belgische ministersploeg legt eed af en kan beginnen

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Belgische ministersploeg heeft de eed afgelegd en is ingezworen. Daarmee kan de regering onder leiding van de Vlaams-nationalistische Bart De Wever beginnen.

De ministers kwamen op bezoek in het koninklijk paleis in Brussel om daar een voor een de eed af te leggen voor koning Filip. Premier De Wever moet na de traditionele groepsfoto snel door naar de ambtswoning waar hij officieel de macht krijgt overgedragen van zijn voorganger Alexander De Croo.

De nieuwe regering is het resultaat van maandenlange onderhandelingen na de verkiezingen van juni. Vijf partijen kwamen uiteindelijk tot een akkoord en vormen nu de 'Arizona-coalitie', vernoemd naar de kleuren van de vlag van de Amerikaanse staat.

Dinsdag komt De Wever naar het parlement om de regeringsverklaring voor te lezen. Woensdag volgt daar een debat over en donderdag kunnen de parlementariërs stemmen over het aantreden van de regering. De coalitie heeft een meerderheid in de Kamer van volksvertegenwoordigers.