Aantal nieuwe kankerdiagnoses groeit

In het afgelopen jaar werd bij 130.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, aldus het Integraal Kankercentrum Nederland IKNL. Dat waren 3000 mensen meer dan in het jaar ervoor. De stijging in de cijfers is te verklaren uit de groei en de vergrijzing van de bevolking.

Bijna 70.000 mannen en ruim 60.000 vrouwen moesten in 2024 vernemen dat ze door kanker waren getroffen. Prostaatkanker wordt vaker gezien. "Met 15.212 nieuwe diagnoses in 2024 wordt deze diagnose bijna even vaak gesteld als borstkanker bij vrouwen, dat afgelopen jaar bij 15.407 nieuwe patiënten werd vastgesteld", zegt IKNL. De toename van de prostaatkankerdiagnoses komt door genoemde bevolkingsontwikkelingen en door eerdere vaststelling door bijvoorbeeld de PSA-test.

Borstkanker en prostaatkanker

Borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker zijn de meest voorkomende vormen van kanker. Prostaatkanker wordt op de 'doorsneeleeftijd' van 72 jaar geconstateerd, borstkanker door de bank genomen bij 63 jaar.

Uitgezaaide prostaatkanker wordt drie keer zo vaak pas bij de diagnose vastgesteld (3000 keer in 2024) als borstkanker (1000 keer in 2024). Het aantal sterfgevallen door beide ziekten was in 2023 nog echter vrijwel gelijk, ze eisten allebei ruim 3000 levens. "De afgelopen decennia is het aantal sterfgevallen door borstkanker licht gedaald, terwijl dat van prostaatkanker is gestegen", meldt IKNL.

Bewustwording

"De cijfers onderstrepen het belang van verdere bewustwording en onderzoek naar prostaatkanker. Het verschil in aantal patiënten met uitzaaiingen bij diagnose toont aan dat er nog veel te winnen valt in vroege opsporing en toegankelijke zorg," aldus Harm van Melick, uroloog Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

Huidkanker komt na genoemde ziekten het meest voor bij zowel mannen (13.600 vorig jaar) als vrouwen (11.600 in 2024).

Volgens IKNL leven op dit moment meer dan 937.000 mensen in ons land die in de voorgaande twintig jaar de diagnose kanker kregen.