Jetten wil verkiezingen winnen met Nederlandse vlag als symbool

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 15:09
LEIDEN (ANP) - D66-lijsttrekker Rob Jetten wil de verkiezingen op 29 oktober winnen, zei hij tijdens een campagnerally die werd georganiseerd na de recente peiling waarin D66 op achttien zetels staat. In het Leidse poppodium Nobel hing een grote Nederlandse vlag en zwaaiden D66-leden met Nederlandse en EU-vlaggen. Jetten wil de driekleur als symbool terugpakken van extreemrechts.
Door de peiling en de groei van zijn partij denkt Jetten kans te maken om de grootste partij te worden, wat hij niet had verwacht op het moment dat het kabinet viel. De lijsttrekker begrijpt niet waarom andere partijen genoegen lijken te nemen met een tweede plaats achter de PVV. In een toespraak die bol stond van de sportmetaforen zei hij zich op te maken "voor de eindsprint. Want alleen het resultaat op de finish telt."
