ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische natuurbrand ingedamd, maar nog niet onder controle

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 8:16
anp190826065 1
LUIK (ANP/AFP) - De grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is ingedamd, zeggen de autoriteiten tegen de VRT. Hulpdiensten zouden de hele nacht hebben doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog niet onder controle, benadrukt de crisisdienst.
Het vuur woedt in het oosten van het land, dicht bij de grens met Duitsland en Nederland. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit geregistreerd in België.
De afgelopen dagen kreeg de Belgische brandweer hulp van blushelikopters en -vliegtuigen uit andere Europese landen, waaronder Nederland. Dinsdagavond konden die niet opstijgen door slecht weer. Het is nog niet duidelijk of de luchtsteun woensdag wel kan, maar de autoriteiten zeggen tegen de VRT dat de Nederlandse Chinooks in elk geval niet gebruikt worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2398910121

Wie jaloers is, doet vaak deze drie dingen zonder het zelf zo te noemen

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

ANP-200848188

De catering van KLM wordt behoorlijk duur

vakantiedagen-wereldkaart

Nederland telt 29 vrije dagen. Iran 53.

159530732_m

Maakt het uit als er verschillende bandenmerken onder je auto zijn gemonteerd?

323623107_m

Deze simpele gewoonte helpt opvallend goed tegen angst en depressie bij jongeren

Loading