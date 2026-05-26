Belgische politici betuigen medeleven na ongeluk schoolbus

BRUSSEL (ANP) - Belgische politici hebben afschuw, rouw en medeleven geuit om het dodelijke ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in het Vlaamse Buggenhout. Daardoor kwamen tot nu toe vier mensen om het leven, onder wie twee tieners.

De Belgische premier Bart De Wever is "diep geraakt door het afschuwelijke ongeval in Buggenhout", schrijft hij op X. "Mijn gedachten gaan uit naar de getroffen families."

Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen Kurt Moens (N-VA) spreekt tegen VRT over een "gitzwarte dag".

'Diepste medeleven'

Volgens VRT is Moens verantwoordelijk voor de school waar de tieners in het schoolbusje op zaten. "Het ongeval in Buggenhout raakt ons allemaal heel erg. Ik betuig mijn diepste medeleven aan de families van de slachtoffers en wens de gewonden veel sterkte toe. Met het crisisteam in Buggenhout volgen we de situatie nauw en ik kan alleen maar mijn respect betuigen voor de professionele manier van handelen van onze hulpverleners."

De Vlaamse minister-president Matthias Diependaele (N-VA) schrijft op X over "vreselijk nieuws uit Buggenhout". Hij bedankt ook "de hulpdiensten die ter plaatse alles op alles zetten".

'Hartverscheurend nieuws'

De Vlaamse minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) stuurt "haar diepste medeleven" naar de naasten van de slachtoffers, schrijft ze op X. Vlaamse minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) heeft het via X over "hartverscheurend nieuws".

"Woorden schieten tekort bij het ongeval in Buggenhout", aldus de Belgische minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) via X. "Ik wens iedereen veel warme nabijheid toe." De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) bedankt via X zijn collega's uit andere landen "die al hun medeleven hebben betuigd".

Ook spoorwegbeheerder Infrabel en vervoerder NMBS hebben hun medeleven betuigd met de slachtoffers in Buggenhout. De diensten hebben zich naar eigen zeggen vanaf de eerste melding hardgemaakt voor een snelle evacuatie van de trein. Ze wensen "alle personen die door dit diepmenselijke drama zijn getroffen" sterkte.