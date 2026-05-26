Iran: VS hebben staakt-het-vuren met voeten getreden

TEHERAN (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben het staakt-het-vuren geschonden door de zuidelijke Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De VS vielen eerder deze week naar eigen zeggen mijnenleggers en raketlanceerinstallaties aan in het aan de Straat van Hormuz grenzende gebied.

"De VS hebben het bestand met voeten getreden in de Hormozgan-regio in de afgelopen 48 uur", staat in de verklaring te lezen. "Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle consequenties die volgen uit deze agressieve en ongerechtvaardigde acties."

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) zei eerder op dinsdag een drone te hebben neergehaald, een MQ-9. Ook een gevechtsvliegtuig en een andere drone zouden zijn beschoten. De garde voegde eraan toe het recht te hebben terug te slaan als de VS zich niet houden aan het bestand.

Dat ging van kracht begin april, na bemiddeling door Pakistan. Dat land treedt nog altijd als bemiddelende partij op.