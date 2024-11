Geweldsdreiging voor Israëli's in Amsterdam voorbij, zegt raad

AMSTERDAM (ANP) - De dreiging van geweld richting Israëlische burgers in Amsterdam is voorbij. Zij kunnen zich weer vrij door de stad bewegen, zo liet de nationale veiligheidsraad van Israël zaterdag weten in een verklaring, meldt The Jerusalem Post.

De waarschuwing gold als reactie op de mishandeling van tientallen Israëlische supporters van voetbalclub Maccabi Tel Aviv, dat donderdagavond tegen Ajax speelde. In de daaropvolgende nacht werden ze aangevallen op straat door pro-Palestijnse activisten.

De raad, de National Security Council (NSC) zoals de Jerusalem Post het orgaan noemt, heeft burgers er wel aan herinnerd dat er nog steeds een reiswaarschuwing van "niveau twee" geldt voor Nederland.

"Dit betekent dat de NSC adviseert dat burgers verhoogde veiligheidsmaatregelen nemen terwijl ze in het land zijn, inclusief het minimaliseren van alle zichtbare Israëlische symbolen en dat ze alert blijven op alles wat ongewoon is vanwege de verhoogde spanningen in Amsterdam", aldus The Jerusalem Post.