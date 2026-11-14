Belgische premier De Wever in overleg over bezuinigingen

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische premier Bart De Wever heeft vrijdagavond bilaterale gesprekken gevoerd met zijn vicepremiers over de in te voeren bezuinigingen. Volgens ingewijden komt de regeringstop zondag weer volledig bijeen. De premier moet maandag weer bij koning Filip komen om verslag te doen.

De Wever bood vorige week maandag zijn ontslag aan bij de koning. Hij deed dat omdat zijn kabinet er niet in was geslaagd een akkoord te bereiken over de 10 miljard euro aan bezuinigingen om de begroting tegen 2029 in lijn te krijgen met de Europese uitgavennorm.

De koning accepteerde het ontslag echter niet en wil dat De Wever en zijn vijf coalitiepartijen in de regering een nieuwe poging doen om tot een compromis te komen. De Belgische koning heeft een iets meer politieke rol dan zijn Nederlandse collega. Hij kan een bemiddelende rol spelen als partijen er niet uitkomen.

Vanwege de crisis rondom de begroting miste De Wever deze week twee Europese toppen in Dublin.