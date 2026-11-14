Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische premier De Wever in overleg over bezuinigingen

Samenleving
door anp
anp141126027 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische premier Bart De Wever heeft vrijdagavond bilaterale gesprekken gevoerd met zijn vicepremiers over de in te voeren bezuinigingen. Volgens ingewijden komt de regeringstop zondag weer volledig bijeen. De premier moet maandag weer bij koning Filip komen om verslag te doen.
De Wever bood vorige week maandag zijn ontslag aan bij de koning. Hij deed dat omdat zijn kabinet er niet in was geslaagd een akkoord te bereiken over de 10 miljard euro aan bezuinigingen om de begroting tegen 2029 in lijn te krijgen met de Europese uitgavennorm.
De koning accepteerde het ontslag echter niet en wil dat De Wever en zijn vijf coalitiepartijen in de regering een nieuwe poging doen om tot een compromis te komen. De Belgische koning heeft een iets meer politieke rol dan zijn Nederlandse collega. Hij kan een bemiddelende rol spelen als partijen er niet uitkomen.
Vanwege de crisis rondom de begroting miste De Wever deze week twee Europese toppen in Dublin.
loading

POPULAIR NIEUWS

fff8d743-474b-4f83-8b8a-7ae4514c4354

Havermout of boterham met pindakaas: welk ontbijt is gezonder?

Een Nederlands paspoort ligt opengeslagen op een hotelbalie naast een smartphone.

Streep deze gegevens altijd door als er om een kopie van je paspoort wordt gevraagd

shutterstock_2814294105

Waarom je spruitjes beter niet in water kunt koken

onderzoek-voorziet-100-miljard-euro-aan-zorgkosten-in-20251643606205

Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027

Illustratie van twee collega's die lachend met een kop koffie met elkaar praten terwijl anderen toekijken.

7 gewoontes die je aantoonbaar sympathieker maken, volgens een Harvard-psycholoog

Een apotheker legt achter de balie van een apotheek een doosje medicijnen uit aan een klant.

Wat verdienen apothekers? Dit is het salaris in Nederland en andere landen

Loading