Belgische regering akkoord over erkenning Palestijnse staat

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische regering is het eens geworden over een gemeenschappelijk standpunt over de oorlog in Gaza. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot bevestigt tegenover persbureau Belga dat er in het akkoord sprake is van sancties tegen Israël en van de erkenning van een Palestijnse staat, zij het onder voorwaarden.

België zal zich aansluiten bij de landen die de erkenning van de Palestijnse staat zullen aankondigen in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, later deze maand. Het land zou volgens bronnen van Belga in het akkoord ook oproepen tot de erkenning van de staat Israël door alle Arabische landen.

De "logische voorwaarden" die in het akkoord worden genoemd, zouden onder meer zijn dat de erkenning van de Palestijnse staat pas wordt geformaliseerd als alle Israëlische gijzelaars zijn vrijgelaten en Hamas niet langer deel uitmaakt van het bestuur van het gebied.