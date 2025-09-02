Trump geeft oud-advocaat Giuliani hoogste onderscheiding

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump kent de presidentiële Medal of Freedom toe aan Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York en voormalig persoonlijk advocaat van Trump.

De medaille is de hoogste onderscheiding voor burgers en is bedoeld voor personen die "buitengewone bijdragen" hebben geleverd aan de welvaart, de waarden en de veiligheid van de Verenigde Staten of aan vrede in de wereld of een ander maatschappelijk doel.

Op Truth Social beschrijft Trump Giuliani als "de beste burgemeester in de geschiedenis van New York City en een groot Amerikaans patriot". Giuliani was burgemeester van New York van 1994 tot en met 2001, toen de aanslagen op de Twin Towers plaatsvonden. De president laat weten binnenkort meer details bekend te maken over het eerbetoon aan Giuliani, die zondag gewond raakte bij een auto-ongeluk.