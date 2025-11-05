ECONOMIE
Belgische veiligheidsraad praat donderdag over drone-incidenten

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 11:46
BRUSSEL (ANP) - De Belgische premier Bart De Wever heeft de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen om te praten over de drone-incidenten bij luchthavens van dinsdagavond. Meerdere vliegvelden kwamen stil te liggen.
Het is niet bekend waar de drones vandaan kwamen of wie ze bestuurde. De toestellen werden gespot bij vijf luchthavens, waaronder Brussel Zaventem, de drukste van het land. Veel vluchten werden geschrapt en reizigers moesten overnachten op de luchthavens.
Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin riep op om met de veiligheidsraad samen te komen. Dat gebeurt donderdagochtend om 10.00 uur.
Ook in veel andere Europese landen zijn de afgelopen weken drones gezien bij vliegvelden. Deskundigen houden er rekening mee dat Rusland daarachter zit en probeert om op die manier chaos te veroorzaken.
