Smerige oven? Goed schoonmaken is veel belangrijker dan je denkt

tips
door Désirée du Roy
woensdag, 05 november 2025 om 11:45
bijgewerkt om woensdag, 05 november 2025 om 11:54
Aangekoekte kaas, zwarte korstjes op de bodem, een ruitje waar je nauwelijks nog doorheen kunt kijken. Je neemt je voor om nu écht eens die oven schoon te maken. En toch schuif je er doodleuk weer een lasagne of een diepvriespizza in. Let op, dit is slecht voor je gezondheid.
In je oven bereid je je eten, logisch dus dat die schoon hoort te zijn. Zodra etensresten (keer op keer) aanbranden, ontstaan er (steeds meer) schadelijke stoffen. Vooral zogeheten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) komen dan vrij. Die zwerven door de lucht en kunnen op je eten terechtkomen.
Schadelijke stoffen bij elke bakbeurt
Ook acrylamide — een stof die vrijkomt bij verhitten boven de 120 graden — kan zich ophopen in je oven en als ongenodige gast landen in toekomstige gerechten. Dus als je dat laagje zwarte korst nog een ovenronde laat zitten, dan bak je ongemerkt schadelijke fijnstof en chemicaliën mee als ingrediënten.
Schimmels en bacteriën in je ovendeur
Een vieze oven is bovendien een paradijs voor schimmels. Die vormen sporen die via de warme lucht vrolijk je keuken inglijden zodra je de deur opentrekt. En ja, die sporen kunnen vervolgens op je eten belanden. Extra smerig: schimmels kunnen verrassend goed tegen hitte.
Tijd om te poetsen
Je wordt er niet meteen ernstig ziek van. Maar minder blootstelling is beter. Een schone oven betekent een hygiënischere keuken en de kans op nare stoffen of schimmels die meeliften op je maaltijd wordt veel kleiner.
Dus zie je weer wat verkoolde resten aan het rooster hangen en op de bodem van de oven liggen? Dan is het toch echt tijd om die schoonmaakhandschoenen aan te trekken. Je oven (en je gezondheid) zullen je dankbaar zijn.
Bron: RTL

