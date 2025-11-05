ECONOMIE
PostNL zet 1000 extra medewerkers in voor drukke feestdagen

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 11:48
anp051125102 1
DEN HAAG (ANP) - Met duizend extra medewerkers, extra busjes, uitgebreidere sorteercentra en meer bezorgdagen denkt PostNL klaar te zijn voor de drukke feestdagenperiode. In aanloop naar Black Friday, gevolgd door Sinterklaas, de kerstdagen en nieuwjaar, bezorgen bedrijven als PostNL en DHL ieder jaar miljoenen extra pakketten en poststukken.
Op piekdagen zijn volgens PostNL ongeveer 1250 vrachtwagens onderweg en maken pakketbezorgers rond de 6300 ritten. "Zondag 30 november, na Black Friday, is een extra bezorgdag om zoveel mogelijk cadeautjes namens de sint te bezorgen. Maandag 22 december is een extra bezorgdag om de grote hoeveelheden kerstkaarten te bezorgen", meldt PostNL. In deze periode wordt ongeveer tien keer meer post verstuurd dan op normale dagen buiten de feestdagen.
"Met extra bezorgers, bezorgritten en bezorgdagen wordt alles in het werk gesteld om alles goed te bezorgen", aldus PostNL. Ook kantoorpersoneel wordt ingezet bij de bezorging en sortering.
