Belgische vrouw krijgt celstraf voor vasthouden man in hondenhok

TURNHOUT (ANP/BELGA) - In België is een 47-jarige vrouw veroordeeld tot zeven jaar cel voor het ernstig mishandelen en van vrijheid beroven van haar man. De man werd onder meer opgesloten in een hondenhok bij de woning in Grobbendonk (provincie Antwerpen). Afgelopen maart ontsnapte de man vanuit het hondenhok naar de buren om hulp te vragen.

De 48-jarige man werd maandenlang geslagen, vernederd en gefolterd door zijn vrouw. Hij werd behalve in een hondenhok ook opgesloten in de kelder en het tuinhuis, vaak zonder eten en drinken, schrijven meerdere Belgische media.

Ook overgoot de vrouw haar man met kokend water, nadat twee van de zestig honden die woonden bij het koppel waren overleden. Vorige maand werd de vrouw al veroordeeld tot een boete van 3600 euro vanwege de erbarmelijke omstandigheden waarin zestig honden, voornamelijk chihuahua's, in de woning leefden.