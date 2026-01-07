Nog bijna 20.000 huishoudens zonder stroom in Berlijn

BERLIJN (ANP) - Zo'n 19.900 huishoudens en 850 bedrijven zitten in Berlijn nog zonder stroom, melden de autoriteiten. De storing ontstond zaterdagochtend vroeg door een brand die vermoedelijk is aangestoken door links-extremisten. Tienduizenden mensen hebben daar dagenlang last van gehad, ook omdat het koud is in de Duitse hoofdstad.

De problemen beperken zich woensdagochtend vroeg nog tot vier stadsdelen in het zuidwesten van Berlijn. Er zijn mensen opgevangen in hotels, allerlei noodvoorzieningen in stelling gebracht zoals generatoren bij zorginstellingen en plekken ingericht waar mensen zich kunnen opwarmen.

Volgens een speciale crisiswebsite zal iedereen "snel" weer stroom hebben. In de loop van woensdag wordt de voorziening geleidelijk hervat. De Duitse nieuwssite Bild zegt op basis van bronnen rond het gemeentebestuur dat de stroom al om 11.00 uur hersteld zal worden, omdat de reparaties sneller klaar waren dan verwacht.