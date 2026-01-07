ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog bijna 20.000 huishoudens zonder stroom in Berlijn

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 10:08
anp070126098 1
BERLIJN (ANP) - Zo'n 19.900 huishoudens en 850 bedrijven zitten in Berlijn nog zonder stroom, melden de autoriteiten. De storing ontstond zaterdagochtend vroeg door een brand die vermoedelijk is aangestoken door links-extremisten. Tienduizenden mensen hebben daar dagenlang last van gehad, ook omdat het koud is in de Duitse hoofdstad.
De problemen beperken zich woensdagochtend vroeg nog tot vier stadsdelen in het zuidwesten van Berlijn. Er zijn mensen opgevangen in hotels, allerlei noodvoorzieningen in stelling gebracht zoals generatoren bij zorginstellingen en plekken ingericht waar mensen zich kunnen opwarmen.
Volgens een speciale crisiswebsite zal iedereen "snel" weer stroom hebben. In de loop van woensdag wordt de voorziening geleidelijk hervat. De Duitse nieuwssite Bild zegt op basis van bronnen rond het gemeentebestuur dat de stroom al om 11.00 uur hersteld zal worden, omdat de reparaties sneller klaar waren dan verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546462930

Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

ANP-546252872

Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

253458679_m

Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

ANP-546463852

Waarom Zweedse en Zwitserse treinen door de sneeuw razen, maar ze hier massaal stilvallen

ANP-359569434

Waarom veel mannen op hun werk succesvol zijn, maar thuis nooit iets uitvoeren

Loading