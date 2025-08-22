ECONOMIE
Beloning voor gouden tip over verdachte van dood Syrische Almere

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 16:06
anp220825147 1
ALMERE (ANP) - Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de verblijfplaats van de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 24-jarige Syrische vrouw. Haar lichaam werd vorige week donderdag in Almere gevonden. De vrouw zou in de auto zijn gestapt bij de 34-jarige Syriër Omar Almahad.
De politie maakt vrijdag melding van de beloning voor de gouden tip. De man rijdt normaal in een grijze Peugeot-stationcar, waarnaar de politie ook op zoek is.
De vrouw raakte op 7 augustus vermist en werd een week later dood gevonden langs het Homeruspad in Almere, in een bosgebied, dicht in de buurt van waar ze een week eerder in de auto van de Syriër was gestapt.
