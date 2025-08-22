Ministerraad over sancties Israël is nog steeds bezig

DEN HAAG (ANP) - De ministerraad deze vrijdag, waarin onder meer gesproken wordt over aanvullende sancties tegen Israël, duurt ongebruikelijk lang. Eerder zeiden bronnen nog dat het overleg naar verwachting rond het middaguur klaar zou zijn, maar nog steeds is het kabinet in overleg op het ministerie van Algemene Zaken.

Het is niet bekend waarom de ministerraad zo lang duurt. Voorafgaand aan het overleg zeiden bewindslieden al wel dat het nemen van nieuwe sancties erg gevoelig ligt. Ook was er onduidelijkheid over een brief van buitenlandminister Caspar Veldkamp, die schreef dat nieuwe maatregelen tegen Israël "noodzakelijk" zijn. Hoewel de bewindspersonen erkenden dat het kabinet in Kamerbrieven met één mond spreekt, wilde niemand hem dit nazeggen.

Ingewijden durven zich nog niet te wagen aan het voorspellen van een eindtijd. Wel is het ingeplande vervolg van het Gaza-debat met een uur uitgesteld.