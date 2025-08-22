ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ministerraad over sancties Israël is nog steeds bezig

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 16:03
anp220825145 1
DEN HAAG (ANP) - De ministerraad deze vrijdag, waarin onder meer gesproken wordt over aanvullende sancties tegen Israël, duurt ongebruikelijk lang. Eerder zeiden bronnen nog dat het overleg naar verwachting rond het middaguur klaar zou zijn, maar nog steeds is het kabinet in overleg op het ministerie van Algemene Zaken.
Het is niet bekend waarom de ministerraad zo lang duurt. Voorafgaand aan het overleg zeiden bewindslieden al wel dat het nemen van nieuwe sancties erg gevoelig ligt. Ook was er onduidelijkheid over een brief van buitenlandminister Caspar Veldkamp, die schreef dat nieuwe maatregelen tegen Israël "noodzakelijk" zijn. Hoewel de bewindspersonen erkenden dat het kabinet in Kamerbrieven met één mond spreekt, wilde niemand hem dit nazeggen.
Ingewijden durven zich nog niet te wagen aan het voorspellen van een eindtijd. Wel is het ingeplande vervolg van het Gaza-debat met een uur uitgesteld.
Vorig artikel

Verdachte ernstig zedenmisdrijf Zeist zit nog twee weken vast

Volgend artikel

Beloning voor gouden tip over verdachte van dood Syrische Almere

POPULAIR NIEUWS

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt