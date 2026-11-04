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Trump: ben bereid om uitkomst midterms te accepteren

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De Amerikaanse president Donald Trump gaat zich naar eigen zeggen neerleggen bij de verkiezingsuitslag van de midterms. "Ik ben absoluut bereid de uitkomst te accepteren", zei hij tegen The New York Times.
"We gaan met de Democraten samenwerken en we kijken er, weet je, naar uit om met hen samen te werken. We komen er waarschijnlijk wel uit", zei de president. Hij verklaarde ook dat hij geen spijt heeft van zijn steun voor kandidaten als de omstreden Ken Paxton, die bij de verkiezingen voor de Senaat lijkt te verliezen in Texas.
Trump heeft na zijn eigen nederlaag bij de presidentsverkiezingen in 2020 zonder bewijs volgehouden dat er sprake was van fraude. Ook in zijn tweede ambtsperiode beweerde hij regelmatig dat Amerikaanse verkiezingen niet eerlijk verlopen en fraudegevoelig zijn. Tijdens de midterms zei hij op Truth Social dat de Republikeinse verliezen komen door het feit dat hij niet op het stembiljet stond. Wel voerde Trump actief campagne.
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