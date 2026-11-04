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Trump wijst op zijn vetorecht na winst Democraten

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wijst op zijn vetorecht en zegt van plan te zijn dit te zullen gebruiken nu de Democraten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat lijken te krijgen. Dat zegt hij in een interview met Fox News. Trump zei "een beetje verbaasd" te zijn door de nederlaag van de Republikeinen. Trump erkende wel dat de oorlog in Iran waarschijnlijk een rol heeft gespeeld.
"Ze zullen met voorstellen komen die volstrekt krankzinnig zijn", zei hij over de Democraten. "Na een aantal maanden van vetoën zullen ze zich afvragen: hoe krijgen we dingen voor elkaar? En dan zullen we gaan samenwerken."
Trump zei het ook erg jammer te vinden dat Darline Graham, de senaatskandidaat uit South Carolina, haar zetel verloor aan de Democratische Annie Andrews. Hij voegde eraan toe dat Graham nog rouwt om het overlijden van haar broer, Lindsey Graham.
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