Bemanning cruiseschip Hondius gaat in komende uren van boord

ROTTERDAM (ANP) - De bemanning van het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat de komende uren in kleine groepjes van boord. Volgens een woordvoerster van de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn ze nu nog op het schip, dat maandagochtend aanmeerde in de haven van Rotterdam.

De opvarenden gaan in groepjes aan wal en worden dan direct getest op het hantavirus. Daarna gaan ze in quarantaine. In de haven staan 23 portakabins, waar de meeste bemanning in afzondering zal verblijven. Twee Nederlandse bemanningsleden gaan thuis in quarantaine. Een arts en verpleegkundige die aan boord waren, hadden zich beschermd en hoeven zich niet af te zonderen. Zij zijn inmiddels van het schip.

Het proces van testen kan enkele uren duren, zegt de woordvoerster. Het lichaam van de overleden Duitse vrouw dat nog op het schip is, wordt volgens haar in de avond weggehaald. Dit gebeurt door een gespecialiseerde begrafenisondernemer, die het lichaam overbrengt naar een crematorium in de buurt van Schiphol.