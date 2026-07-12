Bemanning gered na brand op schip in Straat van Hormuz

MASQAT (ANP) - De bemanning van een containerschip waar brand uitbrak in de Straat van Hormuz, is gered door de lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het vaartuig eerder met een reddingsboot.

De organisatie meldde in de nacht van zaterdag op zondag een incident ten oosten van Oman. "Militaire autoriteiten hebben gemeld dat een containerschip schade heeft opgelopen aan de achterzijde van het schip, waardoor er aan boord brand is ontstaan", aldus UKMTO. Dit gebeurde voor de aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran.

Volgens de Amerikaanse krijgsmacht heeft de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) het onder Cypriotische vlag varende containerschip GFS Galaxy in de Straat van Hormuz aangevallen. Er zou een bemanningslid worden vermist. De IRGC had daarvoor verklaard waarschuwingsschoten te hebben gelost op een schip in de Straat van Hormuz.