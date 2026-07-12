Goede stralen, slechte stralen : Hoeveel zonlicht is nu echt gezond?

Zonlicht maakt vitamine D , zet onze biologische klok aan en tilt humeur en hartgezondheid op, maar dezelfde uv-stralen zijn de belangrijkste oorzaak van huidkanker en hittestress. De kernvraag deze zomer: hoeveel onbeschermde zon is nog verstandig, en wanneer slaat het heilzame licht om in een stille gezondheidsdreiging?

De medische literatuur is het over één punt opvallend eens: zonder zonlicht geen leven, maar met te veel zon juist meer ziekte. UV‑straling stimuleert de aanmaak van vitamine D, essentieel voor botten, spieren en immuunsysteem, en ochtendlicht helpt de interne klok en de productie van het “feel‑good” hormoon serotonine op gang. Tegelijkertijd is blootstelling van de huid aan uv‑straling de voornaamste oorzaak van huidkanker, vooral bij onbeschermd “bakken” tijdens hoge zonkracht of zonnebankgebruik.

Hoeveel zon is dan zinnig? Het Bundesamt für Strahlenschutz adviseert om al vanaf een UV‑index van 3 actieve bescherming te nemen: schaduw, kleding, zonnebrand . KWF en andere bronnen komen uit op een bescheiden dosis: in lente en zomer dagelijks circa 15–30 minuten met gezicht, handen en nek onbedekt buiten voor voldoende vitamine D, afhankelijk van huidtype. Langer en vaker onbeschermd in sterke zon levert geen extra vitamine D meer op, alleen een stijgend risico op zonnebrand, versnelde huidveroudering en huidkanker.

De duiding wordt urgenter nu zomers heter en langer worden en de UV‑straling in Europa aantoonbaar vroeg in het jaar intensiever is. Cardiologen wijzen erop dat hitte en zon de bloedvaten eerst ontspannen en de bloeddruk licht verlagen, maar bij aanhoudende warmte en uitdroging juist kunnen leiden tot circulatiestress, hartritmestoornissen en zelfs infarcten, vooral bij kwetsbare groepen. Dermatologen benadrukken dat “gezond bruin worden” een misleidend concept is: pigment is niets anders dan een noodreactie op DNA‑schade in de huid.

Wat staat er op het spel? In de praktijk is het verschil tussen goede en slechte zonnestralen geen natuurkundige grens, maar menselijk gedrag. Een kwartier tot hooguit een half uur buiten, liefst in de ochtend of late middag, met bescherming na de eerste onbeschermde minuten, levert de voordelen op zonder de bekende nadelen. Zodra zon aanbidding verandert in langdurig liggen in de middagzon of frequente zonnebanksessies, verschuift de balans: de winst in vitamine D is dan minimaal, de schade aan huid, hart en hersenen neemt snel toe.