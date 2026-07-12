ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Plassen in de zee is oké: vies idee, maar meestal geen probleem

Klimaat, natuur en milieu
door Peter Janssen
zondag, 12 juli 2026 om 7:37
191752948_m

Toegeven: het klinkt onsmakelijk. Toch is plassen in zee volgens meerdere uitlegbronnen meestal geen echt milieuprobleem, vooral omdat urine voor het grootste deel uit water bestaat en in de enorme massa zeewater sterk verdund wordt.
Sterker nog, sommige uitleg verwijst naar stoffen in urine, zoals ureum en ammoniak, die in kleine hoeveelheden geen bedreiging vormen voor zeeleven en zelfs als voedingsstof kunnen dienen voor planten en micro-organismen.
Dat betekent niet dat alles wat mensen in zee achterlaten ineens prima is. Afval, plastic en chemische vervuiling zijn wél serieuze problemen, en die wegen veel zwaarder dan een plasje tijdens het zwemmen.
De echte nuance zit dus in het verschil tussen zee en zwembad. In zee verdwijnt urine in een gigantische watermassa zonder merkbaar effect, maar in een zwembad reageert urine met chloor, waardoor stoffen kunnen ontstaan die ogen en luchtwegen irriteren en bovendien chloor wegnemen dat juist nodig is om het water schoon te houden
De conclusie is daarom simpel: in zee is het meestal geen punt, in het zwembad gewoon niet doen. Wie daar een beetje eerlijk over is, weet ook dat bijna iedereen het onderscheid intuïtief al begrijpt.

Lees ook

De 10 mooiste stranden van EuropaDe 10 mooiste stranden van Europa
Als je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meerAls je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meer
Tenerife: Reusachtige golven sleuren toeristen de zee inTenerife: Reusachtige golven sleuren toeristen de zee in
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2501102915

Waarom je een vol glas water bij de gootsteen moet zetten als je op vakantie gaat

ANP-523508039

Veel ouders onderschatten hoe duur kinderen zijn, zeker in de vakantie

wereldkaart_hitte

Tot 9 graden extra: klimaatmodellen tonen waar de aarde echt onleefbaar wordt

anp110726073 1

Reuters: schoonzoon Trump mogelijk opgelicht bij deal in Albanië

shutterstock_2691808775

Dit zijn de koudste landen ter wereld – en zo snel warmen ze op

anp110726104 1

Trump dagvaardt NYT-journalisten om berichten over Air Force One

Loading