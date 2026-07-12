Plassen in de zee is oké: vies idee, maar meestal geen probleem





Toegeven: het klinkt onsmakelijk. Toch is plassen in zee volgens meerdere uitlegbronnen meestal geen echt milieuprobleem, vooral omdat urine voor het grootste deel uit water bestaat en in de enorme massa zeewater sterk verdund wordt.

Sterker nog, sommige uitleg verwijst naar stoffen in urine , zoals ureum en ammoniak, die in kleine hoeveelheden geen bedreiging vormen voor zeeleven en zelfs als voedingsstof kunnen dienen voor planten en micro-organismen.

Dat betekent niet dat alles wat mensen in zee achterlaten ineens prima is. Afval, plastic en chemische vervuiling zijn wél serieuze problemen, en die wegen veel zwaarder dan een plasje tijdens het zwemmen.

De echte nuance zit dus in het verschil tussen zee en zwembad. In zee verdwijnt urine in een gigantische watermassa zonder merkbaar effect, maar in een zwembad reageert urine met chloor, waardoor stoffen kunnen ontstaan die ogen en luchtwegen irriteren en bovendien chloor wegnemen dat juist nodig is om het water schoon te houden

De conclusie is daarom simpel: in zee is het meestal geen punt, in het zwembad gewoon niet doen. Wie daar een beetje eerlijk over is, weet ook dat bijna iedereen het onderscheid intuïtief al begrijpt.