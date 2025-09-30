Bemanning Nederlands vrachtschip gered door helikopter

AMSTERDAM (ANP/RTR) - De 19-koppige bemanning van het aangevallen vrachtschip Minervagracht, dat onder Nederlandse vlag vaart, is door een reddingshelikopter van boord gehaald. Het schip werd maandag aangevallen in de Golf van Aden bij Jemen. Twee bemanningsleden raakten gewond. Een van hen is ernstig gewond en naar het Oost-Afrikaanse land Djibouti gebracht voor behandeling, meldt EU-missie Aspides in de nacht van maandag op dinsdag.

De bemanning van het schip van de Nederlandse rederij Spliethoff bestond uit Russen, Oekraïners, Filipijnen en Sri Lankanen, melden de reddingswerkers die hen van boord haalden. Een woordvoerster van Spliethoff liet eerder al weten dat het niet om Nederlanders ging.

Het vrachtschip is flink beschadigd door een explosie, meldde Spliethoff maandag. Het schip is stuurloos en staat in brand, zegt Aspides. Die militaire missie waakt over de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden, die geregeld belaagd wordt door Jemenitische rebellen en eerder ook door Somalische piraten.

Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval op het schip.