Nationale ombudsman: schadelijke vuilstort Bonaire moet dicht

door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 6:38
DEN HAAG/KRALENDIJK (ANP) - De vuilstortplaats Selibon op Bonaire moet onmiddellijk gesloten worden. Daarvoor pleit Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die begin deze maand een bezoek bracht aan de vuilstort, waarover al jaren zorgen bestaan.
Van Zutphen noemt de situatie onhoudbaar. Hij geeft aan dat op de vuilstort vaak branden voorkomen en dat in de lucht, bodem en zee giftige en schadelijke stoffen zijn aangetroffen. "Het kan en mag niet zo zijn dat wat in Europees Nederland ondenkbaar is, in Caribisch Nederland gewoon gangbaar is", aldus de ombudsman.
Van Zutphen zegt dat omwonenden zich niet gehoord voelen. Zij kampen met gezondheidsproblemen. Ouders laten volgens hem hun kinderen niet meer buitenspelen. "Mensen willen weten hoe het met hun gezondheid gaat, dat is een terechte vraag. Het is tijd dat de overheid naar hen luistert." De ombudsman vindt dat er een hersteloperatie nodig is, "gericht op erkenning, gezondheidszorg en een veilige leefomgeving".
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeerde eerder al dat de situatie "zorgwekkend, complex en urgent" is. Volgens de inspectie namen de risico's voor het milieu wekelijks toe, waaronder voor lucht, bodem en grondwater.
