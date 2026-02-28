ECONOMIE
Bemiddelaar Oman tegen de VS: dit is niet jullie oorlog

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 13:45
MUSCAT (ANP) - Oman, dat bemiddelde tussen de Verenigde Staten en Iran, heeft onthutst gereageerd op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op de islamitische republiek. Minister van Buitenlandse Zaken Badr Albusaidi schreef op X dat de onderhandelingen worden ondermijnd. "Noch de belangen van de Verenigde Staten, noch de zaak van wereldwijde vrede worden hiermee goed gediend."
De minister zei ook te bidden voor de onschuldigen die zullen lijden onder het conflict. "Ik dring er bij de Verenigde Staten op aan om zich hier niet verder in te laten meeslepen. Dit is niet jullie oorlog."
Albusaidi had vrijdag nog aangegeven dat er sprake was van een mogelijke doorbraak in de onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma.
