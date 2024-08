Bengaalse betogers op de vuist met aanhangers oud-premier

DHAKA (ANP/AFP) - In Bangladesh is een nationale herdenkingsdag uitgelopen op confrontaties tussen voor- en tegenstanders van de gevluchte oud-premier Hasina Wajed. Betogers die haar graag zagen vertrekken, sloegen met bamboestokken en pijpen in op haar aanhangers.

De 76-jarige Hasina had de Bengalen die haar steunen opgeroepen om donderdag massaal de straat op te gaan, de dag waarop de moord op haar vader Mujibur Rahman wordt herdacht. Hij is een onafhankelijkheidsheld in Bangladesh en werd in 1975 vermoord. Hasina riep de sterfdag uit tot nationale herdenkingsdag.

Maar haar tegenstanders probeerden te voorkomen dat de aanhangers van Hasina zich konden verzamelen bij het huis waar haar vader is doodgeschoten en zijzelf is opgegroeid. De woning, de laatste jaren een museum, werd vorige week in brand gestoken, enkele uren nadat Hasina was afgetreden.

Demonstranten

De demonstranten zien in Hasina's oproep een poging tot een "contrarevolutie", zeggen ze tegen persbureau AFP. "We zijn hier om te zorgen dat de revolutie niet uit onze handen glipt."

Hasina wordt ervan beschuldigd dat zij tijdens haar premierschap een persoonlijkheidscultus rond haar vader probeerde te creëren. Ze verplichtte alle scholen om een portret van hem op te hangen en liet zijn beeltenis op alle bankbiljetten verschijnen. Op het bekritiseren van de onafhankelijkheidsheld stond een gevangenisstraf van tien jaar.