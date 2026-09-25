ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beoordeling aardbevingsschade gebeurt onafhankelijk, zegt IMG

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 12:30
anp250926114 1
Volg ons op Google Nieuws
GRONINGEN (ANP) - De organisatie die gaat over de afhandeling van schades door de gaswinning in Groningen en Drenthe heeft "geen reden om te twijfelen" aan de onafhankelijkheid van ingehuurde deskundigen. Zij beoordelen aanvragen voor vergoedingen voor aardbevingsschade en brengen hierover advies uit aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Een rechter oordeelde onlangs - na onderzoek van RTV Noord, RTV Drenthe en Follow the Money - dat één deskundige niet onafhankelijk is, maar persoonlijke belangen zou hebben.
Het IMG ziet in die uitspraak geen reden om de werkwijze aan te passen. "Eerdere uitspraken van rechters bevestigden juist dat we de onafhankelijkheid op een goede manier hebben gewaarborgd", aldus een woordvoerder. Zo moeten de honderden deskundigen die het instituut adviseren over schadevergoedingen vooraf een vragenlijst invullen, om onder meer hun onafhankelijkheid en ervaring te toetsen. Als dat in orde is, worden ze opgenomen in het deskundigenregister.
loading

POPULAIR NIEUWS

stille ramp gaande voor zzpers in de cultuursector1593054506

Net gestart als zzp'er? Je startersaftrek zakt van €2.123 naar €10, zonder compensatie

184262569_m

Manifesteren, positief denken: het klinkt mooi maar er is een groot probleem

header-elektrische-auto-keuring

Nu blijkt: elektrische auto’s met veel kilometers komen beter door de keuring

165816982_m

Boomers rijker dan millennials? Niet als je naar deze cijfers kijkt

251028498_m

Zo herken je ChatGPT: deze woorden en zinnen verraden AI

cbs steeds meer elektriciteit gewonnen uit hernieuwbare bronnen1678057744

Stroom op het verkeerde moment gebruiken kost je straks tot €30 per maand extra

Loading