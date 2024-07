Wall Street sluit met winst, grote banken lager na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen en de kwartaalresultaten van grote Amerikaanse banken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 40.000,90 punten en de brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 5615,35 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 18.398,45 punten, na de stevige daling een dag eerder.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in juni iets harder dan voorspeld, maar beleggers blijven verwachten dat de Amerikaanse Federal Reserve binnenkort de rente gaat verlagen, waarschijnlijk in september. Op donderdag kwam nog een meevallend cijfer over de inflatie in de VS.

Consumentenvertrouwen

De Universiteit van Michigan meldde gegevens over het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat is gedaald naar het laagste niveau in acht maanden. Amerikanen blijven zich zorgen maken over de inflatie en de eigen financiën.

De grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo kwamen met resultaten die niet erg goed werden ontvangen. JPMorgan zakte 1,2 procent, Citigroup werd 1,8 procent lager gezet en Wells Fargo ging 6 procent omlaag. Branchegenoten Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America publiceren volgende week resultaten.