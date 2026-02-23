Berendsen belt met Amerikaanse minister Rubio

DEN HAAG/WASHINGTON (ANP) - Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft maandag kort na zijn aantreden gesproken met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Dat meldde een woordvoerder van de Amerikaanse bewindsman.

Ze beloofden dat beide landen nauw met elkaar blijven samenwerken. Ook spraken Berendsen en Rubio over onder meer de NAVO, pogingen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en de plannen van de VS voor Venezuela.

De relatie tussen de EU en de VS is sinds het aantreden van president Donald Trump verslechterd. Dat komt onder meer door nieuwe importheffingen en de wens van Trump om Groenland over te nemen. Ook de plannen uit Washington voor Oekraïne vallen slecht. Dat komt omdat die vooral in het voordeel van Rusland zijn.

Premier Rob Jetten heeft maandag al gesproken met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. Het nieuwe kabinet belooft de hulp aan Oekraïne voort te zetten.