Trump ontkent meningsverschil met generaal over aanval op Iran

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat er onenigheid bestaat tussen hem en zijn generaal Daniel Caine over aanvallen op Iran. Amerikaanse media schreven dat Caine had gewaarschuwd dat zo'n aanval risico's met zich meebrengt.

Volgens The Washington Post heeft Caine bij het Witte Huis en het Pentagon zijn zorgen geuit dat Amerikaanse militairen in gevaar zouden kunnen komen door een tekort aan munitie en een gebrek aan steun van bondgenoten. Ook The Wall Street Journal schreef over waarschuwingen van de generaal.

Trump schrijft op Truth Social dat deze verhalen "100 procent fout" zijn. "Generaal Caine wil, net zoals wij allemaal, dat het geen oorlog wordt, maar als de beslissing wordt genomen om militair op te treden tegen Iran, dan is hij van mening dat die makkelijk gewonnen wordt."