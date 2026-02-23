ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump ontkent meningsverschil met generaal over aanval op Iran

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 22:49
anp230226195 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat er onenigheid bestaat tussen hem en zijn generaal Daniel Caine over aanvallen op Iran. Amerikaanse media schreven dat Caine had gewaarschuwd dat zo'n aanval risico's met zich meebrengt.
Volgens The Washington Post heeft Caine bij het Witte Huis en het Pentagon zijn zorgen geuit dat Amerikaanse militairen in gevaar zouden kunnen komen door een tekort aan munitie en een gebrek aan steun van bondgenoten. Ook The Wall Street Journal schreef over waarschuwingen van de generaal.
Trump schrijft op Truth Social dat deze verhalen "100 procent fout" zijn. "Generaal Caine wil, net zoals wij allemaal, dat het geen oorlog wordt, maar als de beslissing wordt genomen om militair op te treden tegen Iran, dan is hij van mening dat die makkelijk gewonnen wordt."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Loading