Berendsen: druk op Israël moet worden vergroot

LUXEMBURG (ANP) - Minister Tom Berendsen vindt het belangrijk dat de EU de druk op Israël vergroot. "Het doel is niet het opschorten van het handelsdeel, het doel is gedragsverandering bij Israël. En daar werken we aan", zei hij dinsdagochtend in Luxemburg voor aanvang van een overleg tussen EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft hem gevraagd er in Europa voor te pleiten om het handelsdeel van het associatieverdrag met Israël op te schorten.

Op dit moment heeft de CDA-bewindsman "nog geen indicatie" dat de benodigde meerderheid er is. Maar hij zal wel bij zijn Europese collega's aftasten of er steun is voor zo'n maatregel.

"Andere landen zijn blijkbaar nog niet zo ver", aldus de minister, zonder precies te zeggen welke landen. Hij merkt dat een opschorting in de Europese Unie en door Israël als een "zwaar middel" wordt gezien.