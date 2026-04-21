ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PvdD Den Haag 'overvallen' door bericht 'op zijspoor gezet'

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 10:51
DEN HAAG (ANP) - De Partij voor de Dieren in de gemeente Den Haag is "overvallen" door een bericht dat de partij "op een zijspoor is gezet" binnen de Haagse minderheidscoalitie. Dat laat PvdD-raadslid Diego Demaree dinsdag weten in reactie op een artikel van Omroep West, dat meldt dat de partij uit de Haagse coalitie is gezet.
Coalitiepartijen D66, Pro Den Haag, CDA en Denk hebben het besluit genomen om onenigheid over een plan om afvalbedrijven te verhuizen naar een andere locatie in de gemeente, de Vlietzone. Om redenen van natuurbescherming is dat geen goed idee, vindt de PvdD.
De PvdD laat weten via een app-bericht op de hoogte te zijn gesteld door de andere partijen dat "het vertrouwen is opgezegd".
Demaree zegt overvallen te zijn, "aangezien het debat in de raad over de Vlietzone nog moet plaatsvinden" en noemt het besluit "absurd".
Omroep West heeft een verklaring van de partijen waarin staat dat "de basis onder de samenwerking ernstig is geschaad" betreffende de PvdD. Zij beroepen zich op "eerder gemaakte afspraken binnen de coalitie".
POPULAIR NIEUWS

