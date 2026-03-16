Berendsen: geen militaire missie in Straat van Hormuz

Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) ziet een militaire missie in de Straat van Hormuz "op dit moment absoluut niet gebeuren. Daar is ook geen draagvlak voor", zei hij maandag na afloop van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

"In de huidige situatie zie ik niet hoe we dat op een veilige manier vorm zouden kunnen geven."

Ook over het verplaatsen van de EU-marinemissie Aspides van de Rode Zee naar de Straat van Hormuz is volgens Berendsen "absoluut geen draagvlak". EU-buitenlandchef Kaja Kallas had die optie maandag aan de ministers voorgelegd.

Economische gevolgen

Die missie beschermt nu de scheepvaart in de Rode Zee en de Golfregio tegen aanvallen van de Houthi's.

Nederland heeft grote zorgen over de economische gevolgen van de blokkade van de belangrijke zeeroute, zei Berendsen. "Maar op het moment dat je proactief wilt zijn, moet je ook de instrumenten hebben om daar echt ook verschil te maken."