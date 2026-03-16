Amerikaanse ambassade veroordeelt explosie op Zuidas Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft de explosie op de Zuidas in Amsterdam van afgelopen nacht veroordeeld. De ontploffing gebeurde bij een vestiging van de Amerikaanse Bank of New York Mellon, nadat eerder ook een synagoge in Rotterdam en een joodse school in Amsterdam werden getroffen.

"De Amerikaanse ambassade is op de hoogte van de recente bomaanslagen die naar verluidt gericht waren tegen Amerikaanse bedrijven op de Amsterdamse Zuidas en locaties die banden hebben met de Nederlandse Joodse gemeenschap", schrijft de ambassade in een verklaring. "Geweld en intimidatie horen niet thuis in onze samenlevingen, en retoriek die aanslagen tegen personen of instellingen aanmoedigt om hun nationale of religieuze achtergrond is onaanvaardbaar."

Op sociale media ging een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing bij het kantorengebouw in Amsterdam, waarin ook de naam van de bank werd genoemd.

De ambassade zegt dat Amerikaanse functionarissen in contact staan met de Nederlandse autoriteiten bij het onderzoek.