Duurder vast energiecontract blijft populairder dan voor oorlog

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 18:15
DEN HAAG (ANP) - Vaste energiecontracten zijn ook na de gestegen prijzen nog populair. De belangstellingspiek van vlak na het uitbreken van de Iranoorlog is voorbij, maar energiebedrijven zien nog steeds meer overstappers dan daarvoor. De prijs van een nieuw vast contract ligt door de hogere gasprijs nu gemiddeld zo'n 5 procent hoger dan eerst, wat op jaarbasis voor een doorsnee huishouden een prijsstijging van zo'n 100 euro is, zo staat in een Kamerbrief van maandag.
De belangrijkste energieleveranciers merkten vooral twee weken geleden, in de eerste dagen na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een run op vaste contracten. Eneco, Essent en Greenchoice zien nog steeds een grotere vraag dan voor de onrust, bij Vattenfall is de situatie wel weer ongeveer hetzelfde als daarvoor. Dat laten hun woordvoerders weten.
Bij Essent en het gelieerde Energiedirect zijn de overstappers mensen die een variabel of dynamisch contract hadden. Die laatste groep betaalt de marktprijs van dat moment, waardoor zij de gevolgen van het snel duurder geworden gas direct merken. Eneco ziet dat deze groep desondanks grotendeels vasthoudt aan hun contract. Ongeveer 7 procent van alle huishoudens heeft een dynamische overeenkomst, tegenover ruim de helft met een vast contract, zo staat in de Kamerbrief. Bij Eneco zijn de overstappers vooral mensen met een variabel contract voor onbepaalde tijd, waarbij de prijs op verschillende momenten in het jaar kan worden aangepast.
De Autoriteit Consument & Markt
Vlak na het uitbreken van de oorlog was het bij Vattenfall en Eneco enkele uren beperkt mogelijk om een vast contract af te sluiten. Inmiddels is het aanbod alweer geruime tijd zo goed als hetzelfde als voor de oorlog. Bij Eneco is vooral het contract voor drie jaar populair, dat zo'n 13 procent duurder is dan voor de oorlog.
De Autoriteit Consument & Markt controleert vanaf april of energieleveranciers de verplichte contracten voor onbepaalde tijd en één jaar vast aanbieden. Op basis van een eerste inventarisatie spreekt de toezichthouder van een "ruim aanbod", nadat dit vlak na het uitbreken van de oorlog vooral voor vaste contracten even minder was.
