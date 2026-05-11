Berendsen: geweld kolonisten Israël is onacceptabel

BRUSSEL (ANP) - Met het besluit over nieuwe sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten laat de EU zien dat geweld door kolonisten "echt onacceptabel is", vindt buitenlandminister Tom Berendsen. Hiermee geven de 27 EU-lidstaten een stevig signaal af, zei hij maandag na afloop van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Kort nadat de EU maandag besloot tot nieuwe sancties, wees de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar die resoluut af. Berendsen reageerde laconiek. "Het is aan de Israëlische collega om daarop te reageren. Dit is een besluit dat met 27 lidstaten is genomen en ik denk dat dat signaal heel duidelijk is."

Nederland wil meer sancties tegen Israël, zoals een importverbod op producten uit illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. "Uitbreiding van de nederzettingen is voor ons onacceptabel en staat een tweestatenoplossing echt in de weg", zei Berendsen.