Minister: verplichte toegang regionale spelers tot netwerk PostNL

DEN HAAG (ANP) - PostNL moet kleinere, regionale postbedrijven tegen redelijke voorwaarden en tarieven toegang blijven verlenen tot zijn landelijke postnetwerk. Minister Heleen Herbert (Economische Zaken) wil die verplichting opnemen in de nieuwe postwet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet daarop gaan toezien.

Dat schrijft de CDA-bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. Zij komt daarmee tegemoet aan een breed gedragen wens in de Kamer. Veel partijen daar bleken gevoelig voor noodkreten van kleinere postbedrijven die vreesden hun voordelige toegang te verliezen zodra de nieuwe postwet van kracht wordt. Deze bedrijven zijn afhankelijk van PostNL voor de bezorging van brieven buiten hun eigen regio.

Sinds de overname van Sandd is PostNL de enig overgebleven postbezorger met een landelijk dekkend netwerk. De ACM onderzoekt nog of die monopoliepositie om extra maatregelen vraagt om kleinere spelers op de postmarkt te beschermen. Maar dat onderzoek kost tijd en de uitkomsten zijn onzeker, erkent Herbert.