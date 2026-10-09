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Berendsen noemt Rusland nu toch niet de vijand

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) noemt Rusland nu toch niet meer de vijand van Nederland. Donderdag deed hij dat nog wel, nadat defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) Rusland als zodanig had bestempeld tijdens een debat in de Tweede Kamer. Zij wilde niet langer het "eufemisme" gebruiken dat Rusland "de agressor" is in de oorlog met Oekraïne.
Berendsen noemde Rusland vrijdagochtend desgevraagd steevast "onze grootste veiligheidsdreiging". Ondanks aandringen van journalisten nam hij het woord 'vijand' niet meer in de mond. Volgens hem is er geen verschil tussen wat hij zegt en wat Yeşilgöz zegt. "Iedereen kiest zijn eigen woorden."
De Russische ambassade in Nederland wilde opheldering over wat deze nieuwe aanduiding betekent, maar Berendsen en Yeşilgöz benadrukten beiden dat er geen gevolgen zijn voor het beleid. Berendsen heeft geen contact gehad met de Russische ambassade. "Ik wil ook niet in hun frame stappen dat dit escalatie is", zei hij daarover.
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