Berlijn laat nieuwe wapenleveringen aan Israël afhangen van Gaza

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland laat zijn nieuwe wapenleveranties aan Israël afhangen van een beoordeling van de humanitaire situatie in de Gazastrook. Minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul heeft dit gezegd in een interview met de krant Süddeutsche Zeitung.

De minister trok in twijfel of wat er in Gaza gebeurt in lijn is met het internationaal recht. "We onderzoeken dit en indien nodig zullen we op basis van dit onderzoek verdere wapenleveranties goedkeuren", voegde hij eraan toe.

De internationale druk op Israël neemt toe nu de humanitaire situatie in Gaza blijft verslechteren. Duitsland stelt zich de laatste tijd harder op tegenover Israël.