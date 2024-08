Berlijn roept op tot vertrek uit Libanon, VK werkt aan evacuaties

BERLIJN/LONDEN (ANP/RTR) - De Duitse regering heeft burgers opgeroepen om Libanon zo snel mogelijk te verlaten en geen grote evacuatieoperatie af te wachten. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben Duitsers een vals gevoel van veiligheid. Intussen meldt The Times dat honderden Britse militairen paraat staan om hun landgenoten te evacueren. Gevreesd wordt dat Libanon binnenkort wordt aangevallen door Israël.

"Het is tijd om Libanon te verlaten", zei een woordvoerder van het Duitse ministerie. Burgers moeten zelf een uitweg zien te vinden, ook als ze dan moeten omreizen via Turkije of als ze een duur ticket moeten kopen. In hoeverre er een evacuatieoperatie wordt opgetuigd, wil het ministerie van Defensie niet zeggen.

De Britse krijgsmacht heeft volgens The Times ruim duizend militairen in stelling gebracht om zo nodig burgers te kunnen evacueren. Militairen van de landmacht, luchtmacht en marine, onder wie mariniers, zijn volgens de krant al ingezet op een basis in Cyprus. Honderden anderen zouden op korte termijn vanuit het VK naar het gebied gestuurd kunnen worden. Volgens The Times zou het gaan om een operatie die in omvang vergelijkbaar is met de evacuatieoperatie in Afghanistan, waar de Taliban drie jaar geleden de macht overnamen.

Nederland heeft een negatief reisadvies uitgegeven voor Libanon en raadt burgers ook aan het land te verlaten.