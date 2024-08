Parijs 37C, Mallorca 40, Rome 35: het wordt volgende week heet

Parijs wordt volgende week 37C terwijl Noordwest-Europa gaat bakken

Berlijn en Londen maken zich ook op voor hun warmste dag dit jaar In delen van Zuid-Spanje worden temperaturen van 40 graden verwacht.

Het weer blijft erg warm in het noordwesten van Europa, met Parijs, Londen en Berlijn die allemaal op weg zijn naar hun warmste dag van het seizoen in het weekend en volgende week.

In de Franse hoofdstad zal het maandag 37 graden worden, volgens Weather Services International , de warmste temperatuur tot nu toe dit jaar. Ook Berlijn en Londen zullen het in het weekend warm krijgen.

In Spanje, waar de zomer al streng is geweest, zijn de waarschuwingen voor hittegolven versterkt met temperaturen die volgens AEMET zullen oplopen tot 40 graden in de buurt van Sevilla en Cordoba en op het eiland Mallorca.